Unterschlagung einer Smartwatch – Ermittlungserfolg

Diese habe er am 28.03.2024 bei einem Aufenthalt in der Bad Hönninger Therme im unverschlossenen Spind liegengelassen; bei anschließender Nachfrage sei die verlorene Uhr nicht beim Thermenpersonal abgegeben worden.



Durch Auswertung der GPS-Daten der Uhr konnte diese in einer Wohnung in Rheinbrohl lokalisiert und durch Polizeibeamte im Anschluss auch aufgefunden werden.

Gegen die Finderin wird nun wegen Fundunterschlagung ermittelt.



