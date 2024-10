Unterschlagung einer Geldbörse – Zeugen gesucht

Am Samstag, dem 28.09.2024, gegen 12:30 Uhr besuchte der 62-jährige Geschädigte aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf den ortsansässigen Mühlenbäcker in Alsdorf.

Anzeige

Im Zuge dessen verlor der Geschädigte entweder in der Bäckerei selbst oder auf dem angrenzenden Parkplatz seine Geldbörse.

Ein bislang unbekannter Täter nahm diese Geldbörse augenscheinlich an sich und führte diese weder einer zuständigen Behörde noch dem Geschädigten selbst zu.

Es wurde daher ein Strafverfahren wegen Unterschlagung gegen Unbekannt eingeleitet.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Sache machen können oder sogar die Geldbörse des Geschädigten aufgefunden und nur noch nicht abgegeben haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Betzdorf

PK Müller



Telefon: 02741/926-0

E-Mail: PIBetzdorf@polizei.rlp.de



