Ungebetene Gäste in der Imbissbude

Linz a. (ots). In der Nacht zu Sonntag, gegen 04:00 Uhr, erschienen zwei Männer in einer bereits geschlossenen Imbissbude in Linz und nahmen im Gastraum Platz.

In der Nacht zu Sonntag, gegen 04:00 Uhr, erschienen zwei Männer in einer bereits geschlossenen Imbissbude in Linz und nahmen im Gastraum Platz. Die noch anwesenden Betreiber forderten die ungebetenen Gäste auf, das Lokal zu verlassen. Anstelle der Aufforderung Folge zu leisten, beleidigte einer der beiden Männer die Betreiberin. Durch die hinzugerufene Polizei wurden die beiden Gäste des Lokals verwiesen und Strafverfahren eingeleitet.



