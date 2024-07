Unfug im Hinterhof der alten Kirche

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Linz am Rhein (ots). Am 12.07.24 gegen 17:25 Uhr meldete ein Anwohner, dass im Bereich der alten Kirche in der Hospitalstraße in Linz Zeitungen verbrannt werden.