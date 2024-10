Neuwied-Niederbieber

Unfallverursacher vom Parkplatz geflüchtet

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am Donnerstagmorgen kurz vor halb zwölf ist ein bisher unbekannter Pkw auf dem Aldi-Parkplatz in Niederbieber in Höhe des dm-Marktes gegen einen geparkten silbernen Audi.