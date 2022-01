Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstagmittag kam es im Einmündungsbereich der Bundesstraße 413 / Landesstraße 258, Gemarkung Dierdorf zu einem Verkehrsunfall.

Der Unfallverursacher im mittleren Erwachsenenalter fuhr auf den an der Einmündung verkehrsbedingt haltenden PKW der Geschädigten auf. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher alkoholisiert und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen der Einleitung eines Strafverfahrens wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.



