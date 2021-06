Bad Hönningen

Unfallverursacher flüchtig

Freitagnachmittag zwischen 16.30 und 17:00 Uhr wurde ein geparkter PKW in der Neustraße in Bad Hönningen vermutlich durch einen vorbeifahrenden PKW touchiert, sodass es zu einem Schaden am hinteren rechten Radkasten am geparkten Fahrzeug kam.