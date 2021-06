Am Donnerstag, den 24.01.2021 kam es gegen 16:45 Uhr auf der L 265 zu einem gefährlichen Überholvorgang, bei dem der entgegenkommende Fahrzeugführer dem dunklen BMW Kombi nach rechts in den Straßengraben ausweichen musste.

An seinem Pkw entstand ein Sachschaden. Der BMW-Fahrer flüchtete mit seinem Pkw anschließend in Richtung Lautzert. Es wird um Hinweise zu dem Verkehrsunfallverursacher aus der Bevölkerung gebeten.



