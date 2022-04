Unfallflüchtiges KfZ beschädigt Grundstücksmauer

Im Zeitraum vom Do. 31.03.2022, 23:00 Uhr – Fr. 01.04.2022, 11:30 Uhr, kam es in der Straße „Alter Postweg“ in Dierdorf zu einem Verkehrsunfall.

Im Zeitraum vom Do., 31.03.2022, 23:00 Uhr – Fr., 01.04.2022, 11:30 Uhr, kam es in der Straße „Alter Postweg“ in Dierdorf zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein unbekanntes Kraftfahrzeug eine Grundstücksmauer erheblich und entfernte sich anschließend vom Unfallort.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



