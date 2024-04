Unfallflüchtiger in der Alteck gesucht

Am Mittwochmorgen um kurz vor 11 Uhr befuhr ein Opel Corsa die L 258 im Bereich der Alteck in Richtung Anhausen.

In der ersten Rechtskurve nach dem Parkplatz „Haus am Pilz“ fuhr ein schwarzer BMW links neben ihm. Dabei fuhr der BMW auf die Spur des anderen Fahrzeugs. Dadurch musste der Corsa nach rechts ausweichen und geriet in die angrenzende Böschung. Danach war dieses Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Allerdings entfernte sich der neuere BMW mit NR-Kennzeichen vom Unfallort, indem er weiter Richtung Anhausen fuhr. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied (T.: 02631/878-110 oder pineuwied@polizei.rlp.de) zu melden.



