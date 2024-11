Buchholz

Unfallflucht T-Tankstelle in Buchholz

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

An der Tankstelle in Buchholz WW in der Hauptstraße kam es am Donnerstag gegen Mittag zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.