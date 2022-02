Unfallflucht nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Der / die Fahrzeugführer/-in befuhr mit einem „dunklen PKW“ die Kreisstraße in Richtung Kleinmaischeid. In einer scharfen Linkskurve geriet der / die Fahrer/-in auf die Gegenfahrspur. Hierbei berührten sich die Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge.

Der / die Unfallverursacher/-in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



