Wissen

Unfallflucht nach Beschädigung eines geparkten PKW

Am 21.05.2021, zwischen 08:30 und 13:15 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz in Wissen in der Maarstraße geparkter Opel Insignia durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der hinteren Fahrerseite beim Ein- oder Ausparken beschädigt.