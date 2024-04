Unfallflucht nach abgefahrenem Spiegel

Neustadt (Wied), Gem. Wölsreeg (ots) – Am Dienstag, den 16.04.2024, um 15:38 Uhr kam es auf der L252 in Neustadt (Wied), Gemarkung Wölsreeg, zu einem Verkehrsunfall.

Ein PKW befuhr die Landstraße von Wiedmühle kommend in Fahrtrichtung Unterelsaff, als ein PKW-Anhänger-Gespann entgegenkam. Der Anhänger sei dann im Kurvenbereich auf die Gegenspur geraten und habe den linken Außenspiegel des entgegenkommenden PKW abgerissen. Anschließend fuhr das Gespann weiter in Richtung Unterelsaff, möglicherweise sogar ohne den Verkehrsunfall bemerkt zu haben.



Zeugen oder der Verursacher werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



