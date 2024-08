Unfallflucht, mehrere Trunkenheitsfahrten

Zwischen Freitag, den 09.08.2024, 23:00 Uhr und Samstag, den 10.08.2024, 11:20 Uhr wurde auf einem Schotterparkplatz in der Kölner Straße in Betzdorf ein geparkter Ford Focus vermutlich beim Rückwärtsausparken durch einen PKW beschädigt.

Anzeige

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte aufgrund des Schadensbildes über eine Anhängerkupplung verfügen. An dem Ford entstand Sachschaden von ca. 1000EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf (02741/9260) zu melden.



Am Samstag, den 10.08.2024 wurde gegen 20:09 Uhr durch einen Zeugen ein schwarzes VW Cabrio im Stadtgebiet Betzdorf gemeldet, welches sehr unsicher geführt wurde. Die entsandte Streifenwagenbesatzung konnte kurz darauf den VW einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die 47-jährige Fahrerin aus der VG Bad Marienberg stand deutlich unter dem Einfluss von Medikamenten, was ein Drogentest bestätigte. Daher wurde durch die Staatsanwaltschaft Koblenz eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Am Samstag, den 10.08.2024 gegen 22:40 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Betzdorf auf der B 62 bei Hövels ein Schlangenlinien fahrender Fahrradfahrer auf. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 49-jährige Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Da dieser jedoch anschließend Suizidabsichten äußerte, wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

T.Moog, PHK



Telefon: 02741-9260



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell