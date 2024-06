Kirchen

Unfallflucht Kaufland Parkplatz

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Am Montag, den 24.06.2024, parkte die Geschädigte ihren silbernen Skoda Fabia in der Zeit von 09:12 Uhr bis 10:15 Uhr auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale in Kirchen.