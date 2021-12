Unfallflucht in Herdorf

Der Geschädigte parkte seinen Pkw am Straßenrand und stellte am nächsten Morgen eine Beschädigung am linken Außenspiegel fest. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass unbekannter Fahrzeugführer aus Richtung Kirchen kommend in Fahrtrichtung Herdorf fuhr, beim Vorbeifahren den Spiegel des geparkten Pkw streifte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Am Unfallort konnte eine Abdeckung eines Außenspiegels sichergestellt werden, die dem unfallflüchtigen Pkw zuzuordnen ist. Anhand der Seriennummer konnte ermittelt werden, dass es sich vermutlich um einen dunkelblauen Mercedes Benz handelt.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Betzdorf unter der Telefonnummer 02741-926-0 oder über die E-Mail-Adresse pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden.



