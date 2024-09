Unfallflucht in der Wilhelmstraße

Anzeige



Ein weißer Renault Twingo mit SI-Kennzeichen war gegen seinen PKW gefahren, der vor dem Geschäft „Blumen Lutz“, in der Wilhelmstraße in Betzdorf abgestellt war.

Der Fahrer sei auch noch ausgestiegen und habe sich den Schaden angeschaut. Er flüchtete allerdings danach von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Siegen wurde mit Ermittlungen an der Halteranschrift beauftragt.

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-9260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Peter Schade, PHK



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell