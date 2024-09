Herdorf

Unfallflucht in der Hellertalstraße

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Mittwoch, den 18.09.2024, kam es um 21:55 Uhr in der Hellertalstraße in Herdorf OT Sassenroth zu einem Verkehrsunfall.