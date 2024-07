Daaden

Unfallflucht in Daaden Bergstraße

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Mittwoch, 17.07.2024, stellt die Verkehrssteilnehmerin ihren Opel Merida in der Zeit von 09:10 Uhr bis 10:30 Uhr in der Bergstraße in Daaden ab und geht im Wald spazieren.