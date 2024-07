Elkenroth

Unfallflucht, Fahrer stark alkoholisiert

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Am Sonntag, den 14.07.2024, um 13:25 Uhr, versorgte sich der 44-jährige Fahrer eines Dacia Lodgy zunächst in der ARAL-Tankstelle in Elkenroth mit einer Flasche Bier.