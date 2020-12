Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 10:20 Uhr

Rengsdorf

Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugin geklärt

Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Straße „Auf dem Born“ in Rengsdorf eine Verkehrsunfallflucht, die dank einer aufmerksamen Zeugin geklärt werden konnte.