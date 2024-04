Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Am 15.03.24 zwischen 09:00Uhr und 12:30 Uhr parkte eine Geschädigte aus Bad Honnef ihren grauen Fiat 500 auf dem Vorteilscenter Parkplatz sowie auf den Parkplätzen im Bereich DM/Lidl in Unkel.

Als sie zu ihrem PKW zurück kehrte, bemerkte sie eine lange Kratzspur auf der Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430



