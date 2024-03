Mudersbach

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 04.03.2024, zwischen 14:00 und 16:00 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kölner Straße in Mudersbach einen rechtsseitig neben ihm geparkten, anderen PKW.