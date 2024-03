Unfallflucht auf der Engerser Landstraße – Zeugenaufruf

Anzeige



Zwischen den Kreuzungen Roentgenstraße und Gutenbergstraße wurde ein, in einer Parkbucht abgestellter, PKW beschädigt.

Hierbei muss der geflüchtete PKW in Richtung Kreuzung "Blücherstraße gefahren sein und durch den Zusammenstoß vermutlich selbst nicht nur unerheblich, auf der Beifahrerseite, beschädigt worden sein.



Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer: 02631 878-0, oder pineuwied@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell