Unfallflucht auf der B256 in Eichelhardt

Hierbei kam ein silberner Pick-Up auf Höhe der dortigen Bushaltestelle auf die Gegenfahrbahn, wodurch ein LKW stark abbremsen musste. Auf Grund des Abbremsmanövers fuhr ein hinter dem LKW befindlicher Transporter auf diesen auf. Der silberne Pick Up entfernte sich danach zügig von der Unfallstelle in Richtung Hamm(Sieg). Wer kann Hinweise zu dem silbernen Pick-Up geben?



Hinweise bitte an die Polizei in Altenkirchen.



