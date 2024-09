Unfallflucht auf dem PPL der Scherer-Passage

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Linz am Rhein (ots). Am Vormittag des Donnerstags, 26.09.2024, ereignete sich auf dem oberen Parkplatz der Scherer-Passage in Linz am Rhein eine Verkehrsunfallflucht.