Rengsdorf

Unfallflucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am vergangenen Freitag kam es in Rengsdorf in der Bürgermeister-Wink-Straße gegen Spätnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.