Am Dienstag, den 11.08.2020, wurde, gegen 15:05 Uhr, ein auf dem Rewe-Parkplatz abgestellter Pkw, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR zu kümmern.



Hinweise an die Polizei Betzdorf, Tel.:02741-9260.



