Unfallbeteiligte nach Verkehrsunfall gesucht

Am Freitagmorgen kam es um 07:31 Uhr auf der Kreisstraße 120 zwischen Giershofen und Großmaischeid zu einem Verkehrsunfall.

Symbolbild Foto: dpa



Der Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die Kreisstraße in Richtung Großmaischeid.

Unmittelbar hinter einer Kuppe wollte der PKW Fahrer einen vorausfahrenden LKW überholen.

Hierbei übersah er das Fahrzeug einer entgegenkommenden PKW Fahrerin.

Um eine Frontalkollission zu vermeiden, musste die Fahrerin auf den angrenzenden Grünstreifen ausweichen.

Zudem berührte der Unfallverursacher beim Überholen den rechts neben ihm fahrenden LKW.

Die entgegenkommende PKW Fahrerin fuhr weiter, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Die Fahrerin und ihr Fahrzeug wurden wie folgt beschrieben: weibliche Fahrerin, ca.65 Jahre alt, kürzere graue Haare, Brille; silbernes Fahrzeug evtl. Fiat Punto.



Die Unfallbeteiligte sowie Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Fahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



