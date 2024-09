Dierdorf

Unfall unter Alkoholeinfluss

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Aufgrund eines Unfalls war die A48 bei Ochtendung etwa eine Stunde gesperrt. Foto: Carsten Rehder/dpa

Am 07.09.2024 kam es in der Poststraße in Dierdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Grundstücksmauer kollidierte.