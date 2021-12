Unfall mit Verletzten auf Grund von Nebel

Am Freitag, den 17.12.2021 um 21:00 Uhr, kam es zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit Verletzten in der Gemarkung Dürrholz.

Der 23-jährige Fahrzeugführer aus Koblenz befuhr die K127 aus Döttesfeld kommend in Fahrtrichtung Dürrholz. Auf Grund von Nebel übersah er, dass die K127 in die querende L265 mündete und fuhr einfach weiter geradeaus. Dabei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Da durch den Unfall die Ölwanne des PKW aufgerissen wurde, musste die Feuerwehr Puderbach hinzugezogen werden.



