Unfall mit Phosphorsäure

Am 25.03.2021 gegen 15:00h wurde der Polizeiinspektion Neuwied ein Unfall mit Säure gemeldet.

Ein Lkw habe bei der Firma „Calderys“ im Industriegebiet Neuwied im Bereich der Laderampe eine größere Menge Phosphorsäure verloren.

Seitens der Rettungsleitstelle wurden mehrere Feuerwehr- und Rettungskräfte an die Einsatzörtlichkeit entsandt.



Nach Einschätzung der Einsatzkräfte vor Ort bestand keine Gefahr für umliegende Firmen, Bewohner oder Passanten. Personen wurden nach jetzigem Stand durch den Unfall nicht verletzt.

Die Einsatzmaßnahmen dauern aktuell noch an, bis der Gefahrenbereich wieder freigegeben werden kann. Die Polizeiinspektion Neuwied unterstützt bei Absperrmaßnahmen um die Gefahrenstelle.



