Unfall mit Personenschaden zwischen Motorrad und PKW

An der Einmündung des Wendelinusweg in Höhe Krankel bog die entgegenkommende Autofahrerin nach links ab. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nahm der Motorradfahrer diesen Umstand nicht wahr, da sein Motorrad unbeleuchtet war. In der Folge stieß der Motorradfahrer mit dem PKW zusammen und verunfallte. Der Motorradfahrer wurde nicht lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus nach Neuwied verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung des Motorradfahrers durch Betäubungsmittel sowie technische Veränderungen am Motorrad und eine gefälschte Zulassung. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



