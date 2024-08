Unfall mit Lkw und Pkw im Europakreisel

Am Donnerstag, 15.08.2024 gegen 17:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Europakreisel in Wissen.

Anzeige

Ein 64-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Rathausstraße und fuhr in den Kreisverkehr ein. Nahezu gleichzeitig befuhr ein 65-Jähriger mit einem Lkw für Kippmulden die Bahnhofstraße aus Richtung Altenkirchen kommend und fuhr ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Im Europakreisel stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und der Lkw schob den nun querstehenden Pkw noch mehrere Meter weiter. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen nicht unerheblicher Sachschaden. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs bittet die Polizei nun mögliche Zeugen um Hinweise (Polizeiwache Wissen, Tel.: 02742 935-0, Email: pwwissen.wache@polizei.rlp.de).



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Im Kreuztal 103

57537 Wissen

Tel.: 02742 935-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell