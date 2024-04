Herdorf

Unfall mit Leichtverletzten

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am 10.04.2024, ca. 18:00 Uhr, missachtete ein 25jähriger PKW-Fahrer an der Kreuzung Strutweg/Wolfsweg in Herdorf die Vorfahrt einer 19jährigen PKW-Fahrerin.