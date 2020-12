Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 12:20 Uhr

Mudersbach

Unfall mit Leichtverletztem

Am Montag, den 10.08.2020, befuhr ein Transporter, gegen 07:40 Uhr, die B 62 in Richtung Niederschelderhütte, als er in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenspur geriet, wo er mit einer entgegenkommenden Zugmaschine kollidierte.