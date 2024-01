Unfall mit anschließender Flucht im Stadtbereich Altenkirchen

Am 22.01.2024 parkte ein Pkw im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr zunächst mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz des LIDL Altenkirchen und im Anschluß auf dem Parkplatz am Bahnhof Altenkirchen.

Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa



Später stellte der Fahrer eine Beschädigung an der Heckstoßstange auf der Beifahrerseite seines Fahrzeuges fest. Der Schaden wurde augenscheinlich durch ein unbekanntes Fahrzeug im Rahmen eines Fahrmanövers auf einem der beiden Parkplätze verursacht. Der Verursacher beging Unfallflucht. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



