Unfall im Kurvenbereich mit Aufprall an Mauer – Verursacher begeht Unfallflucht

In den frühen Morgenstunden des 12.10.2024 ereignete sich ein Verkehrsunfall in einer scharfen Rechtskurve im Bereich der Ortslage Almersbach.

Anzeige

Der Fahrer eines Pkw befuhr die L 267 in Fahrtrichtung Altenkirchen und kam im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn ab und rutschte über den hohen Bordstein hinweg zunächst gegen ein Verkehrsschild und prallte dann gegen eine Mauer.

Die nicht unerheblichen Beschädigungen am Fahrzeug hinderten den Fahrer nicht daran, von der Unfallstelle zu flüchten.

Sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946 0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell