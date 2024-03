Unfall durch aufgewirbelten Schraubenzieher auf der Fahrbahn

Am Donnerstagnachmittag befuhr die Geschädigte mit ihrem PKW die Landesstraße 270 in Richtung Neustadt (Wied).



Etwa 350m vor dem Mitfahrerparkplatz bei Neustadt (Wied) fuhr die Geschädigte im Kurvenbereich über einen roten Schraubenzieher.

Der Schraubenzieher wurde derart aufgewirbelt, dass die Spitze sich in den Tank des PKW bohrte und diesen beschädigte.



Zeugen, bzw. der „Verlierer“ des Schraubenziehers werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



