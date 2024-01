Aufgrund nicht den Witterungsbedingungen und der damit einhergehenden schneebedeckten Fahrbahn angepasster Geschwindigkeit, kam der 18-jährige Fahrer eines PKW Toyota am frühen Morgen des 14.01.2024 im Ahligsweg von der Fahrbahn ab, und kollidierte dort mit einem Laternenmast.

Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Anschließend kam das Fahrzeug in einer Wiese zum Stehen.



Es entstand erheblicher Sachschaden am PKW sowie der Laterne. Verletzt wurde niemand.



Den Fahrzeugführer erwartet nunmehr ein Bußgeld.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 926-0

www.polizei.rlp.de

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell