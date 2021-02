Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugensuche

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Donnerstagabend, 18.02.2021, um 19:35 Uhr auf der B 256 bei Roth-Hämmerholz einen Verkehrsunfall und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern.

Der unfallflüchtige Fahrzeugführer fuhr von Hamm (Sieg) nach Roth. In einer Linkskurve im Ortsteil Hämmerholz kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort die Ortshinweistafel sowie ein weiteres Verkehrszeichen. Danach setzte er seine Fahrt in Richtung Wissen fort.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/ 9460 zu melden.



