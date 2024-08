Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugengesucht

Am Freitag, dem 30.08.2024 im Zeitraum von 10:00 Uhr bis etwa 10:20 Uhr, stellte die 59-jährige Geschädigte aus der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) ihren PKW ordnungsgemäß auf einem Parkplatz im Bereich der Agentur für Arbeit (Schulstraße 15) ab und verließ sodann ihr Fahrzeug.

Als die Geschädigte ein wenig später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie an ihrem Fahrzeug eine frische Unfallbeschädigung fest.

Der verantwortliche Verkehrsunfallverursacher beschädigte folglich, vermutlich beim Rangieren, das Fahrzeug der Geschädigten und verließ anschließend die Verkehrsunfallörtlichkeit, ohne sich um die weiterführende Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall beziehungsweise zu dem flüchtigen Verkehrsunfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Betzdorf

PK Müller



Telefon: 02741/926-0

E-Mail: PIBetzdorf@polizei.rlp.de



