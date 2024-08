Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugen gesucht!

57548 Kirchen (Sieg), Siegstraße (ots) – Am Samstag, dem 10.08.2024 im Zeitraum von 12:38 Uhr bis 13:07 Uhr, stellte die 41-jährige Geschädigte aus der VG Kirchen (Sieg) ihren PKW, einen schwarzen Opel Corsa mit dem amtlichen Kennzeichen M-KN 8007, auf dem Kaufland-Parkplatz ab, um ihren Einkauf zu tätigen.

Als die Geschädigte anschließend zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte diese an ihrem Fahrzeugheck einen frischen Verkehrsunfallschaden, jedoch keinen Verkehrsunfallverursacher.

Dieser entfernte sich folglich zuvor von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen verkehrsrechtlichen Pflichten nachzukommen.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall bzw. zu beteiligten Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen.



