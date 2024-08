Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugen gesucht

53567 Asbach Reeg (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag verunfallte ein grauer Mitsubishi Colt gegen 00:30 Uhr auf der K70 in unmittelbarer Nähe von Asbach-Reeg.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde der augenscheinlich alkoholisierte Fahrer des Fahrzeuges durch einen Freund von der Unfallstelle abgeholt und in die Ortslage Neustadt (Wied) verbracht. Das Fahrzeug wurde ebenfalls zwischenzeitlich von der Unfallstelle weggebracht. Im Zuge der Ermittlungen konnten sowohl das Unfallfahrzeug, als auch der zur Rede stehende Fahrzeugführer ermittelt und aufgefunden werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Rufnummer 02634 9520 oder per E-Mail an die pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



