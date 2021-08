Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Vorfahrtsunfall auf B62

im Ortsbereich Wissen in Richtung Betzdorf. An der rechtsseitigen Einmündung zur Maarstraße missachtete der dort wartepflichtige, unbekannte Fahrzeugführer eines silbernen PKW die Vorfahrt der Mitteilerin, sodass es zum leichten Zusammenstoß kam. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich daraufhin auf der B62 in Richtung Altenkirchen.

Die Polizeiwache Wissen führt derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.



Wer kann Angaben zum Unfall oder dem unfallbeteiligten, flüchtigen PKW bzw. dessen Fahrer machen?

Hinweise bitte an die Polizeiwache Wissen unter 02742-9350.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen



Telefon: 02742-9350

www.polizei.rlp.de



