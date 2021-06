Rengsdorf

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Rengsdorf

Am Freitag, 25.06.2021, kam es in der Zeit von 14:30 – 15:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße „Mittlerer Bornsweg“ Höhe der Hausnummer 14 in Rengsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht.