Wissen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 15.10.2021 kam es im Zeitraum 12:30 bis 13:30 Uhr in der Blähaustraße in Wissen auf dem an der Straße liegenden Parkplatz einer dortigen KFZ-Werkstatt zu einer verkehrsunfallbedingten Beschädigung eines geparkten Kleintransporters.