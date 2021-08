Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Betzdorf (ots). Di., 10.08.2021, 14:20 Uhr, Betzdorf, Siegkreisel, Rtg. Alsdorf



Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer mit Anhänger übersah beim Fahrstreifenwechsel im Bereich des „Siegkreisels“ eine bevorrechtigte Pkw-Fahrerin, die dort ebenfalls in gleicher Fahrtrichtung fuhr.

Dabei kollidierte der Anhänger des Lkw mit dem Kotflügel des Pkw, wobei mittlerer Sachschaden entstand.

Anschließend setzte der Lkw-Fahrer mit seiner orangefarbenen Zugmaschine und offenem Anhänger seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Eine weitere Unfallflucht in Betzdorf, diesmal in der Wilhelmstr., wurde angezeigt.

Hier wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer eine vor einem Imbiss befindliche Mauer auf einer Länge von ca. 1 m beschädigt.

Zur Tatzeit kann keine konkrete Angabe gemacht werden.



Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Betzdorf, Tel.:02741/9260.



