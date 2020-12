Windhagen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, den 27.11.2020 um zwischen 14:00 – 19:54 Uhr, kam es in der Straße Im Hohnerbüchel in Windhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der linke Außenspiegel eins geparkten PKW beschädigt wurde.